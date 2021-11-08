В Прикамье объявлен конкурс на строительство Краевой музыкальной школы

Краевые власти объявили конкурс на выполнение работ по строительству объекта Краевая музыкальная школа. Как сообщили в региональном Минзакупок, начальная цена контракта составила 1,9 млрд руб.

Возвести школу на 350 мест планируется в Дзержинском районе Перми. В здании разместится учебный корпус с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учащихся 12-17 лет.

По проекту объект строительства будет представлять собой О-образное четырехэтажное здание со встроенной прямоугольной частью. Главный фасад будет выходить на ул. Папанинцев. С внутренней стороны галереи под стеклянным козырьком расположится амфитеатр на 172 места для проведения мероприятий на открытом воздухе.

Для музыкальных занятий в школе оборудуют два многофункциональных репетиционных зала, репетиционные помещения для хора и оркестра, классы углубленной специализации и профессиональной подготовки, музыкальные классы для индивидуальных и групповых занятий и репетиционные классы для самостоятельных занятий. Между помещениями для музыкальных занятий проектом предусмотрены каркасные звукоизоляционные перегородки.

Пермская краевая музыкальная школа является одним из приоритетных проектов, реализуемых к предстоящему 300-летию Перми, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Предполагается, что школа будет построена​ в 2023 году​ и​ станет единственным учебным заведением в Пермском крае с возможностью комплексного обучения музыкально одаренных детей.