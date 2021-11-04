Фонд «Дедморозим» ищет опекуна инвалиду, потерявшему из-за коронавируса всех родных

Фонд «Дедморозим» ищет опекуна для своего подопечного 23-летнего Владислава из Краснокамска. Он не может сам передвигаться, говорить, но всю информацию воспринимает нормально. Долгое время Влад был под опекой родных отца и дедушки, но они один за другим скончались из-за коронавируса. Теперь Влада могут отправить в психоневрологический интернат. Благотворители пытаются найти человека, который сможет позаботиться о Владиславе.

Наталья Егорова, президент общественной организации «Конфетти»: "В интернате ему не место, он не сможет там, он просто домашний мальчик, он привык всю жизнь с отцом только."

В фонде «Дедморозим» говорят, что готовы помогать тому, кто откликнется на призыв об опекунстве, будь то содействие в оформлении документов, обучение уходу и консультации, по сути, любая необходимая помощь.

Наталья Цветова, координатор фонда «Дедморозим»: "Опекун должен быть гражданином Российской федерации, ему должно быть до 60 лет, у него не должно быть судимостей, серьёзных каких-то заболеваний, не должен иметь учёт у психиатра и нарколога, а также, конечно же, иметь желание, искреннее желание, заботиться о Владе."Те, кто готов принять участие в судьбе молодого человека, могут позвонить по телефону горячей линии +7 (342) 270-08-70.