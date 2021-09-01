В Пермский край доставили крупную партию вакцины «Спутник Лайт»

В Прикамье доставлено 40 200 доз вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время партия будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

Вакцина «Спутник Лайт» показана для иммунизации лиц в возрасте от 18 лет, ранее переболевших COVID-19, а также для повторной вакцинации (ревакцинации). Прививку можно сделать не ранее чем через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или прохождения первого курса иммунизации.

В региональном Минздраве отметили, что в инструкцию по применению «Спутник Лайт» внесены изменения: теперь данный препарат разрешен для иммунизации лиц старше 60 лет. Однако, в ведомстве обращают особое внимание на то, что эта вакцина не рекомендована для прививок лиц старше 60 лет, которые ранее не болели COVID-19 или не были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Таким образом, «Спутник Лайт» применяется для иммунизации только тех жителей старше 60 лет, которые ранее перенесли это заболевание либо хотят пройти ревакцинацию.

По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 679,8 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 535,4 тыс. человек.