В Ильинском обсудили стратегию развития спорта в Прикамье на ближайшие два года

Стратегию развития спорта в Прикамье на ближайшие два года обсудили на совещании в Ильинском. Сейчас этот муниципалитет – лидер по наличию спортивной инфраструктуры. Теперь есть идея – внедрить в эту сферу цифровые технологии. Вратарь юношеской футбольной команды из Ильинского Даниил Цыбин - призёр муниципальных и краевых чемпионатов. На стадионе в физкультурном центре «Арена» тренируется практически ежедневно.

Даниил Цыбин: "Комфортно очень, потому что резиновое покрытие ровное. Ребята приходят играть, все довольны".

Рядом с мини-полем - территория для занятия футболом профессиональным. А также волейбольные и баскетбольные площадки.Воркаут-зона доступна для всех жителей посёлка Ильинский. Здесь имеются тренажеры для взрослых любителей спорта и детская площадка для самых маленьких.

Сегодня Ильинский один из лидеров по наличию спортивной инфраструктуры среди муниципалитетов в регионе. На территорию приходится больше десяти спортивных объектов. Ильинский стал площадкой для обсуждения стратегии развития спорта в регионе на ближайшие два года. На совещании главы муниципалитетов, министр спорта, а также член Совета по развитию цифровой экономики в Совете Федерации Антон Немкин. Задача, поставленная президентом страны - к 2024 году увеличить количество жителей, систематически занимающихся физкультурой, до 56%.

Антон Немкин, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ: "В данном районе у нас школа 900 учеников, и половина из них вовлечены в занятия спортом в местном ФОКе. Это очень хороший показатель. На примере этого района мы, в том числе, разобрали существующие проблемы, и что можно сделать, чтобы достичь показателей, установленных президентом". Один из таких способов - цифровые технологии в спорте. Они позволяют контролировать физическое состояние спортсменов, оценивать уровень реальной подготовки и следить за здоровьем. По словам краевого министра спорта, уже сегодня подобные технологии находят применение.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Примеры есть. Сегодня на территории региона заканчивает свою работу инновационная площадка по развитию прыжков на лыжах с трамплина, это федеральная экспериментальная площадка, в рамках которой применялись и цифровые технологии: кинетические майки. Сегодня уже клуб «Амкар-Пермь» применяет эту технологию".

Все предложения спортивного сообщества будут учтены при формировании стратегии развития спорта в Прикамье до 2023 года. А что касается вратаря футбольной команды из Ильинского Даниила Цыбина, у него впереди новые матчи. С имеющейся инфраструктурой к будущим играм юноша будет готов.