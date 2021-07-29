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Отдых на Кипре: Олимп, цитрусовые рощи и лазурное море

Кипр - уникальный остров с богатой историей и потрясающей природой. Отдых на Кипре может стать сказочным и поистине незабываемым, ведь здешние места могут порадовать сочетанием горных хребтов и долин, пляжей и скалистых обрывов над потрясающего цвета морской водой. Ларнака и Лимасол, Айя-Напа и Пафос, Протарас и Никосия - названия курортов звучат как музыка. И каждый из них имеет свою изюминку.

Курорты Кипра

Поездка на Кипр начинается с выбора места:

  • - Ларнака - это прекрасные места для отдыха семей с детьми, дайверов и любителей других водных развлечений, молодежи и людей зрелого возраста. Можно сказать, что курорт универсален. Набережная Финикудес - одна из его визитных карточек.
  • - Лимассол - второй по величине город на Кипре, расположен на юге. Он манит своими отелями (тут сосредоточены самые известные пятизвездочные отели на острове), необычным цветом песка на пляже (серый за счет вулканического происхождения) и богатой развлекательной инфраструктурой. Поездка на Кипр будет незабываемой, если выбрать этот курорт.
  • - Айя-Напа - курорт, который давно уже называют кипрской Ибицей. Помимо моря, отелей и ресторанчиков здесь очень много дискотек, клубов и других мест для молодежного отдыха. Этот городок достаточно молодой - он начал стремительно развиваться лишь 40 лет назад.
  • - Протарас - небольшой курорт, расположенный всего в 12 километрах от шумной Айя-Напы. Самое главное его достоинство - потрясающий пляж. Он считается лучшим на острове. Это место подойдет и для семейного, и для романтического отдыха, ведь тут все дышит покоем, природной красотой.
  • - Никосия - единственный кипрский курорт, который стоит не на побережье. Город разделен на две части, одна из них является столицей Кипра, а вторая - столицей Северного Кипра, который находится под турецкой юрисдикцией. Это город-памятник, город-праздник. Тут богатая развлекательная и туристическая инфраструктура, но нет моря.

Купить тур на Кипр можно заранее - тут масса возможностей для раннего бронирования именно того резорта, который запал в душу. Но иногда можно довериться судьбе и отправиться в путешествие быстро, практически не задумываясь. Цена на горящие туры позволит сэкономить и потратить эти деньги на развлечения или экскурсии.

Лучшие отели на Кипре

Любое путешествие начинается с выбора: самое главное - решить, на каком курорте хочется отдыхать. На втором месте - выбор отеля. С этим проблем нет, поскольку отели Кипра есть на все вкусы и бюджеты. И хотя здесь редко можно встретить систему «все включено», питание в резортах изысканное, а кроме того, стоит попробовать местную кухню в небольших ресторанчиках на берегу.

  • - Napa Plaza, 4★. Отель в Айя-Напе. Резорт утопает в зелени и больше похож на дворец падишаха из восточных сказок. При этом он очень удобно расположен - неподалеку от пляжа и живописной гавани, где можно совершать променады. Отличный выбор номеров и интересные варианты по питанию делают отель привлекательным для тех, кто любит комфорт и отличный сервис.
  • - Piere Anne, 3★. Отель, расположенный на первой линии в Айя-Напе, имеет свой пляж и большой бассейн. Несмотря на три звезды, отличается отличным уровнем обслуживания, а номера тут просторные и имеют вид на море или на зеленую территорию. Прекрасное место для активного отдыха, семейных каникул.
  • - Apollonia Beach, 5★. Резорт в Лимассоле с отличным выбором номеров. Тут есть и номер для молодоженов. Отель расположен в центре курорта, выдержан в классическом стиле и стоит на первой линии. К слову, тут можно провести выездную свадебную церемонию, и тогда путевка на Кипр обернется незабываемыми эмоциями.
  • - Vergi Hotel, 2★. Небольшой отель в Ларнаке. Подойдет любителям активного отдыха, которые в номерах проводят минимум времени. Отличная инфраструктура и пространный список услуг. При желании здесь тоже можно провести свадебную церемонию. Отель стоит на первой линии.
  • - Nissiblu Beach Resort, 5★. Резорт находится на первой линии, предлагает не только прекрасный выбор номеров, но и несколько ресторанов и форматов питания, а также собственный спа-центр.

Туры на Кипр могут быть разными - бюджетными и не очень, но в любом случае это путешествие будет ярким, насыщенным, наполненным морским бризом и солнечным светом. Актуальную стоимость путевок всегда можно посмотреть на сайте Poehalisnami.ua, где представлены текущие предложения ведущих туроператоров.


Опубликовано: 29.07.2021 в 16:22 в рубрике - Взгляд на жизнь

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