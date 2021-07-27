В Бачманово Гаврилов день отметили крестным ходом

В деревне Бачманово в Коми-Пермяцком округе крестным ходом отметили День Архангела Гавриила. Здесь рассказывают, что в 1915 году случился в этих местах мор скота, с которым никто справиться не мог. Тогда жители обратились с молитвой к Гавриилу, а после раздали щедрую милостыню и почтили обедом предков. Чудесным образом хворь отступила. С тех пор Гаврилов день здесь - особый праздник. Надежда Удникова, директор МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Коса: "Давно покос закончился, скошенную траву уже домой привезли, а этот луг оставляем и лишь сегодня его косим. Все люди в деревне выходили косить. Человек 50-60 собирались косить, и одним глазом все смотрели на крест, чтобы он виден был, и чтобы нам здоровье было. Чтобы целый год хорошо мы жили. Очень любим этот праздник и готовимся. Квас, брагу делаем. Сур готовят хозяйки, пироги пекут и обязательно наряжаются".