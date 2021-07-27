В Бачманово Гаврилов день отметили крестным ходом
В деревне Бачманово в Коми-Пермяцком округе крестным ходом отметили День Архангела Гавриила. Здесь рассказывают, что в 1915 году случился в этих местах мор скота, с которым никто справиться не мог. Тогда жители обратились с молитвой к Гавриилу, а после раздали щедрую милостыню и почтили обедом предков. Чудесным образом хворь отступила. С тех пор Гаврилов день здесь - особый праздник. Надежда Удникова, директор МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Коса: "Давно покос закончился, скошенную траву уже домой привезли, а этот луг оставляем и лишь сегодня его косим. Все люди в деревне выходили косить. Человек 50-60 собирались косить, и одним глазом все смотрели на крест, чтобы он виден был, и чтобы нам здоровье было. Чтобы целый год хорошо мы жили. Очень любим этот праздник и готовимся. Квас, брагу делаем. Сур готовят хозяйки, пироги пекут и обязательно наряжаются".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
Верните книгу! В лесных библиотеках тают фонды
В ДК им. Солдатова начался демонтаж бетонных фигур
"Привезли всего 100 доз": пермяки встают в очередь за прививкой от СOVID-19
Пермскому автобусному движению – 95 лет
МЧС предупреждает: ночью в Пермском крае ожидаются сильный ливень и крупный град
В Перми прошла акция «Огненные картины войны»
Сотрудники ГИБДД провели рейд «Опасный водитель»
В Перми продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
Пермяки возмущены смягчением наказания парню, сбившему насмерть девушку
В Перми для школьников младших классов проезд будет бесплатным
Добавить комментарий: