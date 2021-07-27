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Верните книгу! В лесных библиотеках тают фонды
Пермяков просят более уважительно относиться к лесным библиотекам. Такие есть в Черняевском, Мотовилихинском лесничествах, в Нижней Курье в парке "Счастье есть". Здесь, на уличных стеллажах, можно оставить или взять для прочтения книги. Такое движение называют буккроссингом.
Пермяки участвуют активно, однако иногда нарушают негласные правила - например, выбрасывают книги и журналы возле стеллажей, а в Черняевском лесу на полках все чаще вместо книг появляются ненужные вещи и даже обувь.
Лесничии напоминают, что буккроссинг направлен в первую очередь на обмен книгами, одежду в городе принимают специализированные организации.
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