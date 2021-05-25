В Прикамье обсудили доступность стоматологической помощи
Ольга Дорофеева: "У меня утром резко заболел зуб, и я была вынуждена собраться и приехать в Добрянку".
Кабинет в посёлке был, рассказала Ольга, только здание амбулатории обветшало и его снесли. Решение проблемы стало одним из вопросов на системном часе у главы региона Дмитрия Махонина - есть разные варианты: новое строительство, мобильные бригады - так что краевому Минздраву дано поручение выбрать решение оптимальное для людей. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:"Вопрос имеет место быть, я сейчас предлагаю, Анастасия Владимировна, встретиться с главой округа и проговорить".
Грядут перемены и в Чусовом - здесь стоматологи работают, но есть дефицит площадей. На подходе - строительство новой поликлиники - и рациональное предложение - предусмотреть там место и для зубных врачей.
Дмитрий Махонин не раз подчёркивал - повышение доступности и качества медицинских услуг - один из основных краевых приоритетов. Набраны хорошие темпы, сбавлять которые нельзя. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году мы планируем к сдаче и передаче жителям поликлиники в Свердловском районе Перми, ещё ряд объектов - Орджоникидзевская, Ленинская поликлиники, поликлиника в Кудымкаре".
При этом, неважно о каком населённом пункте идёт речь - здесь и сейчас жители должны получать помощь в независимости от места проживания - так что строительство идёт разных масштабов.
Программа по установке модульных ФАПов и врачебных амбулаторий стартовала в Прикамье в 2017 году: строятся новые, заменяются ветхие. В ближайшей перспективе только таких замен запланировано более пятидесяти.
Таким образом решаются вопросы с расстоянием, доступностью и возможностью для пациентов получать необходимое лечение или рекомендации. Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Человек, столкнувшийся с проблемами здоровья, прекрасно понимает, что близлежащий ФАП или сельская врачебная амбулатория, и тот специалист, который там находится, это по сути первая надежда на то, что будут сформированы подходы для того, чтобы человек снова стал здоровым".
Так что в перспективе, говорит Ольга, посещать врача наверняка придётся - но если так, лучше к нему ходить, а не ездить, тратя больше времени.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
Жильцы дома по ул. Холмогорской, 6 спасают гнездо и зелёные насаждения
В Прикамье похолодает
В Перми открыли памятный знак в честь 100-летия образования комсомола
В Прикамье мужчина похитил 35 канализационных люков
Пермских педагогов научат работать с «цифрой»
В Перми скверу присвоят имя актёра Георгия Буркова
Жара вернется в четверг
С 1 июня многодетные семьи Перми смогут 2 часа бесплатно пользоваться платной парковкой
В Перми проверяют работу климатических систем в общественном транспорте
Детские оздоровительные лагеря готовятся к открытию
Добавить комментарий: