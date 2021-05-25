В Прикамье обсудили доступность стоматологической помощи

В ходе системного часа у губернатора Пермского края обсуждали местные насущные проблемы первичного звена здравоохранения. В частности - доступности стоматологической помощи. Соответствующие вопросы поступили из Добрянского округа и из Чусового. Зубная боль покоя не даёт, поэтому только к врачу, пусть и путь не близкий, говорит Ольга - живёт она в посёлке Камский, а стоматологи принимают в Добрянке.Ольга Дорофеева: "У меня утром резко заболел зуб, и я была вынуждена собраться и приехать в Добрянку".Кабинет в посёлке был, рассказала Ольга, только здание амбулатории обветшало и его снесли. Решение проблемы стало одним из вопросов на системном часе у главы региона Дмитрия Махонина - есть разные варианты: новое строительство, мобильные бригады - так что краевому Минздраву дано поручение выбрать решение оптимальное для людей. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:"Вопрос имеет место быть, я сейчас предлагаю, Анастасия Владимировна, встретиться с главой округа и проговорить".Грядут перемены и в Чусовом - здесь стоматологи работают, но есть дефицит площадей. На подходе - строительство новой поликлиники - и рациональное предложение - предусмотреть там место и для зубных врачей.Дмитрий Махонин не раз подчёркивал - повышение доступности и качества медицинских услуг - один из основных краевых приоритетов. Набраны хорошие темпы, сбавлять которые нельзя. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году мы планируем к сдаче и передаче жителям поликлиники в Свердловском районе Перми, ещё ряд объектов - Орджоникидзевская, Ленинская поликлиники, поликлиника в Кудымкаре".При этом, неважно о каком населённом пункте идёт речь - здесь и сейчас жители должны получать помощь в независимости от места проживания - так что строительство идёт разных масштабов.Программа по установке модульных ФАПов и врачебных амбулаторий стартовала в Прикамье в 2017 году: строятся новые, заменяются ветхие. В ближайшей перспективе только таких замен запланировано более пятидесяти.Таким образом решаются вопросы с расстоянием, доступностью и возможностью для пациентов получать необходимое лечение или рекомендации. Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Человек, столкнувшийся с проблемами здоровья, прекрасно понимает, что близлежащий ФАП или сельская врачебная амбулатория, и тот специалист, который там находится, это по сути первая надежда на то, что будут сформированы подходы для того, чтобы человек снова стал здоровым".Так что в перспективе, говорит Ольга, посещать врача наверняка придётся - но если так, лучше к нему ходить, а не ездить, тратя больше времени.