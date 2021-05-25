До конца года 17 населенных пунктов Прикамья получат доступ к сотовой связи

В Пермском крае началась реализация второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В рамка него компания «Ростелеком» установит в населенных пунктах Прикамья с численностью населения от 100 до 500 человек базовые станции мобильной связи. Они будут обеспечены сотовой связью с помощью волоконно-оптических кабелей, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Жителям небольших сел и деревень станут доступны как связь четвертого поколения (4G/LTE), так и мобильный интернет по технологии wi-fi, сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края.Новые базовые станции появятся в с Усть-Игум (Александровский муниципальный округ), деревнях Кудаш и Султанай (Бардымский муниципальный округ), селах Сосновка и Щекино (Березники), поселках Усть-Весляна и Верхний Будым (Гаинский муниципальный округ), п. Вижай (Горнозаводский городской округ), с. Брюхово (Еловский муниципальный округ), с. Юрич (Карагайский муниципальный округ), п. Серва (Кочевский муниципальный округ), д. Узяр (Куединский муниципальный округ), с. Русский Сарс, деревнях Редькино и Верх-Шуртан (Октябрьский городской округ), п. Лесной (Осинский городской округ) и п. Сивашер (Юсьвинский муниципальный округ) Пермского края. В общей сложности сотовой связью будет обеспечено более 5 тыс. человек.Так как в населенных пунктах, которые участвуют во втором этапе проекта «Устранение цифрового неравенства», отсутствуют салоны связи, после запуска базовых станций в эксплуатацию для оформления договоров и выдачи сим-карт на места будут выезжать специалисты компании «Ростелеком».