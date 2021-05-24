Жильцы дома по ул. Холмогорской, 6 спасают гнездо и зелёные насаждения

В Перми на улице Холмогорской, 6 жильцы спасают гнездо с птенцами дрозда от разорения из-за вырубки деревьев. Сообщение об этом появилось в одном из популярных пабликов в социальных сети «Вконтакте». Ранее в управляющую компанию обратилась часть собственников квартир с просьбой убрать старые и сильно разросшиеся тополя и ивы. В обслуживающей организации приступили к работам. Однако большинство жителей не согласились с таким решением. Причем дело не только в симпатиях к птичьему семейству. Перспектива вовсе остаться без зеленых насаждений не всем пришлась по душе. Роза Гимадиева: "Наша управляющая компания в лице мастера сказала, что их это не касается, - будет вырубать полностью всё, если даже попадутся здоровые ветки, даже если не на 45%, это всё будет убираться, так как якобы поступили жалобы от жильцов квартир на первом этаже. Мы посчитали, что должны отстоять эту зеленую зону".