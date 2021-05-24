В Прикамье похолодает

МЧС рассылает пермякам штормовое предупреждение о ливнях с градом, которые должны начаться в ближайшие часы. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, Пермь сейчас находится под влиянием контрастной фронтальной зоны: на юго-востоке края 30-градусная жара, в то время как на другой части территории значительно прохладнее.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Пока процессов образования грозовой деятельности не наблюдалось. Возможно, ситуация изменится. Но даже если грозы будут, они будут носить локальный характер и вряд ли будут сопровождаться сильными дождями, а вот вероятность усиления ветра даже при слабых грозах существует - потому что большой температурный контраст и высокая скорость ветра на высоте несколько км - благоприятные условия для шквалов. Существует вероятность, что фронт может пройти без каких-либо последствий. На значительной части Пермского края завтра вечером могут пройти дожди. За ними, начиная со среды, может прийти достаточно серьезное похолодание".