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В Прикамье похолодает
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Пока процессов образования грозовой деятельности не наблюдалось. Возможно, ситуация изменится. Но даже если грозы будут, они будут носить локальный характер и вряд ли будут сопровождаться сильными дождями, а вот вероятность усиления ветра даже при слабых грозах существует - потому что большой температурный контраст и высокая скорость ветра на высоте несколько км - благоприятные условия для шквалов. Существует вероятность, что фронт может пройти без каких-либо последствий. На значительной части Пермского края завтра вечером могут пройти дожди. За ними, начиная со среды, может прийти достаточно серьезное похолодание".
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