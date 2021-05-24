В Перми открыли памятный знак в честь 100-летия образования комсомола
В Перми торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия образования комсомола в Пермском крае. Мемориальная доска установлена на здании по ул. Сибирской, 15. Здесь с 1974 по 1991 годы располагался Пермский областной комитет ВЛКСМ. Сегодня - музей пермских древностей. Инициатор открытия памятного знака - региональное отделение организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество». На церемонии присутствовали ветераны комсомола и представители молодежных организаций.
Валентин Ермолов, председатель РО ООО содействия воспитанию молодёжи «Воспитанники комсомола- Моё Отечество»: "Это была уникальная молодёжная организация. Через Комсомол прошло более 200 млн советских людей. Трудно представить в советское время жизнь любого трудового или учебного коллектива, где бы не было комсомольской организации".
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