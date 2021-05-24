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В Прикамье мужчина похитил 35 канализационных люков
В Очере полицейские задержали мужчину, занимавшегося сбором и распиловкой металлических конструкций в гаражном кооперативе. Установлено, что 34-летний житель Очёра, неоднократно судимый за преступления имущественного характера, в ночное время похищал крышки люков, разбивал их, а затем отвозил в пункты приема металлолома в соседний район. В течение апреля злоумышленник похитил более 35 металлических крышек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ущерб составил более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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