Пермских педагогов научат работать с «цифрой»

Пермских педагогов обучат работе с «цифрой» в рамках специального проекта. В специальной программе Николай создаёт 3D-модели, в компьютер закладывается программа обработки исходного материала - в данном случае это кусок пластика, который после можно будет использовать по-разному, что также можно запрограммировать.Николай Нельзин, преподаватель 3D моделирования: "Какая-нибудь игрушка, или это может быть корпус для какого-нибудь изделия". Этим премудростям Николай обучает пермских школьников в детском технопарке Кванториум «Фотоника», с работой которого познакомился Антон Немкин, член совета по развитию цифровой экономики в стране.Пермский "Кванториум" - площадка уникальная: ребята познают здесь промышленный дизайн, создание сложных моделей роботов, учатся ориентироваться в виртуальной реальности.Познание мира, его совершенствование, работа, учёба, возможны сегодня и в цифровом формате, это уже неотъемлемая часть жизни - и этому надо учить и учиться. Цифровизацию образовательных процессов - в школах, детских садах, и общества в целом, Антон Немкин обсудил с пермскими преподавателями, которым рассказал о подготовке проекта по обучению именно педагогов.Антон Немкин, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ: "Такой проект мы планируем реализовать за лето во взаимодействии с министерством образования, Минцифры Пермского края. Проект будет состоять из нескольких этапов, включающих в себя работу, как с руководящим, так и с преподавательским составом". Проект предполагает проведение семинаров с экспертами Сколково, также планируется запустить региональный конкурс на лучшие решения по цифровизации школ, в общем организаторы намерены охватить несколько сотен человек в очном и дистанционном формате.Павел Крендель, руководитель детского технопарка «Кванториум Фотоника»: "Безусловно, это правильный подход - цифра, цифровые технологии, они сейчас в любой отрасли - и биология, и медицина, и те технологии, которые работают с цифровой информацией".И речь идёт не только об учебном процессе, это общение, организация жизнедеятельности образовательных учреждений, то, что по словам эксперта, должно быть повседневной практикой. Что касается проекта - для участников планируются дипломы, а для победителей конкурса - заслуженные награды.