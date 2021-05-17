С 1 июня многодетные семьи Перми смогут 2 часа бесплатно пользоваться платной парковкой
Для включения транспортного средства в реестр один из родителей должен представить заявление о внесении в него реестровой записи, копию удостоверения многодетной семьи Пермского края, копию документа, удостоверяющего личность заявителя, копию свидетельства о регистрации транспортного средства на одного из родителей или одного из несовершеннолетних детей многодетной семьи. Также необходимы копии документов, подтверждающих регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на территории Перми либо регистрацию по месту пребывания на территории Перми в случае отсутствия регистрации по месту жительства. Прилагаемые к заявлению копии документов должны быть нотариально удостоверены, либо должны представляться с одновременным предъявлением оригиналов.
Заявление о внесении в реестр записи о транспортном средстве многодетной семьи может быть подано путём личного обращения заявителя в Пермскую дирекцию дорожного движения ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:48). С 27 мая это можно будет сделать и в отделениях МФЦ. Информация о местонахождении, телефонах и графиках работы филиалов и территориальных отделений МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.
Рассмотрение заявления о внесении в реестр и прилагаемых к нему документов, а также принятие решения по результатам рассмотрения заявления осуществляются в течение 10 рабочих дней с даты приёма заявления. По результатам рассмотрения заявления заявителю направляется соответствующее уведомление.
В случаях изменения государственного регистрационного знака транспортного средства многодетной семьи, либо изменения, продления срока действия удостоверения вносятся изменения в реестровые записи в реестре.
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