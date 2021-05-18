Жара вернется в четверг

Жара в Прикамье отступила, но ненадолго, говорят синоптики. В четверг жара вернется, возможны грозы.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Ожидается очередной вынос тропического воздуха. Но он пройдет по более западной траектории. В Пермском крае под его влиянием в первую очередь окажутся северные районы. В четверг по северу края возможно снова будет превышена отметка в 30 градусов. На остальной территории будет на 1-2 градуса прохладнее, жаркая погода сохранится и в пятницу, но с прохождением холодного фронта - есть вероятность локальных ливневых дождей и гроз е только по северу края, но и в центральных районах".