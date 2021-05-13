В Перми проверяют работу климатических систем в общественном транспорте

В Перми начались проверки работы климатических систем в общественном транспорте. По поручению главы Перми Алексея Дёмкина контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс» проводит рейды по контролю соблюдения температурного режима. – С наступлением жаркой погоды стали поступать жалобы на духоту в общественном транспорте – кондиционеры в некоторых автобусах или не включены, или не работают. По моему поручению контрольно-ревизорская служба «Гортранса» начала проверку работоспособности оборудования, – сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте.Также специалисты проверяют работоспособность оборудования. Климатическое оборудование должно включаться при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов. Одной из распространённых ошибок пассажиров и кондукторского состава является открывание форточек и люков: в таком случае кондиционеры начинают работать неэффективно. Всего до конца текущей недели планируется проверить все маршруты, которые должны быть оборудованы климатическим оборудованием.Напомним, согласно условиям новых пятилетних контрактов, с 1 июня 2021 года все транспортные средства должны быть оборудованы кондиционерами. На сегодняшний день такие контракты заключены на 25 автобусных маршрутах. Также кондиционерами оборудованы новые трамваи моделей «Лев» и «Львёнок».