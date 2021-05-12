Детские оздоровительные лагеря готовятся к открытию

Первые заезды в детские оздоровительные лагеря в Прикамье начнутся с 23 мая. Всего нынешним летом их будет открыто больше тысячи. При этом на получение различных видов государственной поддержки для родителей уже подано 18 тысяч заявлений. Как будет организован отдых нынешним летом?Оздоровительные прогулки Галина с дочкой Севериной совершает регулярно. Сейчас пришло время решать вопрос с летним отдыхом. В этом году надумали отправить ребёнка в лагерь.Галина Красноборова: "Для меня самое лучшее решение - это отправить ребёнка куда-нибудь на природу, чтобы было побольше чистого воздуха, может быть, она откроет для себя какие-то новые виды спорта, творчества".Исходя из пристрастий дочки, хотят найти лагерь, где бы внимание, кроме прочего, уделялось танцам, да и в целом можно будет взбодриться после учебного года. Скоро дети начнут заезжать в летние оздоровительные лагеря, и родители думают, куда лучше, и где та самая оздоровительная составляющая будет наиболее ощутимой. Чтобы не только вкусно кормили, показывали кино и мультики.Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края: "Это физкультурные часы в лагерях, это обязательно диетическое питание, которое предоставляется, это витаминизированное питание". При этом надо помнить, говорят специалисты, что поездка на отдых, это без сомнения, хороший заряд сил, но такая подпитка должна быть постоянной, и тут многое зависит и от семьи - чем активнее, тем здоровее.Юлия Каракулова, заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе ПГМУ: "Все средовые факторы, которые в нашем Пермском крае есть, они на мой взгляд, очень важные, потому что мы имеем с вами и Каму, и множество рек. Это различные тропы здоровья, которые у нас есть". И так круглый год - зимой лыжи или коньки, летом самокаты и велосипеды, чтобы вот такие картинки по возможности теряли свою актуальность.Турники, брусья, тренажёры, пусть не для достижения каких-то великих результатов, но чтобы держать себя в тонусе и в форме, потому что даже при физкультуре в школе дети большую часть времени всё-таки проводят за партой.Что касается отдыха в лагерях, в этом году в крае их планируется открыть более тысячи, разных типов, и есть надежда, говорят эксперты, что для кого-то это станет началом нового подхода к здоровью своему и близких. Юлия Ильиных, директор по развитию детского оздоровительного лагеря «Звёздный»: "Лагерь может привить то, что потом войдёт в привычку, и ребёнок будет тем катализатором для родителей - а мы вот хотим, давай, папа с дивана, давай на пробежку!"Северина с Галиной стараются держать себя в тонусе постоянно, а лагерь только на пользу будет, уверены мама и дочка. Осталось только выбрать какой, а заезды начнутся с 23 мая.