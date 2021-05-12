Северное кладбище закрывается

С сегодняшнего дня Северное кладбище Перми переходит на новый режим работы. Из-за нехватки мест оно закрывается для погребений. Отныне здесь разрешены только подзахоронения к родственникам, если возраст могилы больше 20 лет, или рядом, если позволяет площадь. Северное кладбище занимает 250 гектаров и является одним из крупнейших в стране. Общегородским оно стало с 1982 года, после закрытия Южного. Вся территория разбита на кварталы, их более 330. Впервые захоронения здесь приостановили еще в 2015 году в связи с нехваткой места. После освоения резервных площадей в 2016-м погребения возобновились. Сейчас городские власти готовят к открытию новое кладбище Восточное, также есть участки на других погостах Перми - Банная гора, Новое Головановское и Заозерье.