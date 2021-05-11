В Перми дорожную разметку нанесли в выдолбленные ямы

На ул. Лукоянова рабочие нанесли новую дорожную разметку прямо в выдолбленные ямы. Как говорят местные жители, асфальт сняли местами еще месяц назад, потом всё бросили, а теперь покрасили. Что это - очередная глупость или разгильдяйство?Огромные ямы - результат начавшегося ремонта, и на этом работы прекратили. Ездить здесь стало невозможно, рассказывает Николай Легких. Подвеска страдает каждый день.Николай Легких: «Ямы уже около месяца существуют, и никто ими не занимается. Ездим по бровкам. Бардак". Вместо того чтобы доделать улицу Лукоянова, рабочие поставили в ремонте жирную точку — прочертили разметку прямо в ямах, обычно это делают, когда дорога полностью готова.Ираида Наумова: «Какая разметка, дорога в ужасном состоянии. Яма на яме, ездить невозможно. И это из года в год. У нас никогда не было нормальной дороги здесь".Скорее всего это не новшевство в дорожном ремонте, а банальная ошибка. Сегодня рабочие вновь взялись за ямочный ремонт. Начерченная разметка окажется под новым асфальтом, вместо сплошной линии будет прерывистая.В администрации Свердловского района Перми пояснили, что за укладку асфальта отвечает один подрядчик, а за разметку - другой. Машина чертит линию вне зависимости - ровная дорога или нет. Но в любом случае, рабочие должны были дождаться завершения ремонта.Дмитрий Барталамей, и.о. директора МКУ «Благоустройство Свердловского района»: «После укладки подрядная организация по нанесению разметки выедет и заново нанесет в места ремонта разметку. Данные работы, которые произведены некачественно, не будут оплачиваться».По словам водителей, главное, чтобы все работы доделали в ближайшее время. Ведь при езде по такой дороге нет ни комфорта, ни безопасности.