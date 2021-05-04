В Прикамье выявлено 100 новых случаев заражения COVID-19
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 100 новых случаев заражения COVID-19: 13 человек проходят лечение в больницах, 87 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 856. В числе 100 новых инфицированных 42 пациента мужского пола, 58 – женского, среди заболевших 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 7 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 34 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
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