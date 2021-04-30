"Скорая помощь" переходит в режим повышенной готовности
Кабинеты неотложной медицинской помощи будут также работать ежедневно с 8:00 до 24:00, с сохранением всех бригад неотложки, в том числе для пациентов с Covid-19.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.04.2021
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