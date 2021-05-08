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Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» в Перми с нетерпением ждёт горожан
Ярмарке фермерских продуктов со всей России - это настоящее изобилие всевозможных деликатесов, которых не найти ни в одном магазине. Мясо, сыры, рыба и чайные сборы - это если коротко.
Продавцы щедро делятся домашними рецептами и хорошим настроением с посетителями выставки-продажи фермерских деликатесов «От Абхазии до Камчатки».
Производители горды и уверены в качестве товаров настолько, что без дегустации не отпустят никого.
В посёлке Алохадзе, что в Гагринском районе Абхазии, купажи из пряных трав фермеры сами создают. На ярмарке, как в парфюмерии аромат нужно слушать!
Именно на ярмарке «От Абхазии до Камчатки» можно узнать, что есть легендарный хамон. По сути, свиной окорок, но всё дело в деталях: от диеты свиньи до продолжительности приготовления.
Прочувствовав колорит восточного базара, однажды, пермские покупатели становятся постоянными. Тем более, что на ярмарке действует система лояльности: нужно раз заполнить анкету, и в последствии получать смс-оповещения о приезде, а также 10% скидку на весь ассортимент.
Оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно на Пермской ярмарке по 9 мая включительно.
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