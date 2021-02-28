В Перми осудят руководителя строительной фирмы, обманувшего шестерых дольщиков на сумму более 5 миллионов рублей
Как сообщается на сайте прокуратуры Пермского края, руководитель фирмы ООО «Уралтехника-Строй», возглавляя строительную организацию, без регистрации в установленном порядке договоров участия граждан в долевом строительстве, привлек более 5 млн рублей для постройки жилого дома на 6 квартир.
Прокуратура Пермского края: "Обвиняемый, получив денежные средства от 6 дольщиков, в период с 2014 по 2018 гг. организовал строительство объекта, однако обязательства, взятые на себя до настоящего времени в полном объеме не исполнил, жилые помещения гражданам – участникам долевого строительства не передал, жилой дом в эксплуатацию не ввел".
После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму 28 млн рублей.
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