Соблюдайте осторожность вблизи тепловых сетей
Специалисты «Пермской сетевой компании» напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность вблизи тепловых сетей. Особенно это актуально в морозы. В период пиковых нагрузок температура теплоносителя может достигать 130 градусов. Поэтому запрещено парковать автомобили вблизи тепловых коммуникаций, ходить по трубам и приближаться к местам парения – это опасно. Из -за высокого износа теплосетей дефекты проявляются, несмотря на вовремя проведённую летом ремонтную кампанию. В условиях зимы устранить последствия таких происшествий сложнее, так как для этого требуется отключение большого числа зданий, что чревато «заморозкой» внутридомовых систем.
Энергетики в условиях зимы проводят только экстренные ремонтно-восстановительные мероприятия, и только на тех участках, где можно обеспечить подачу тепла потребителям по временной схеме. Все инциденты на тепловых сетях берутся на контроль и устраняются по мере изменения погодных условий. По всем вопросам теплоснабжения жителям нужно обращаться в свои УК и ТСЖ. Об экстренной ситуации можно также сообщить в Центральную диспетчерскую службу «Пермской сетевой компании» по телефону 243-72-99.
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