«Вокруг да около»: в Перми пройдет Масленичный фестиваль искусств (6+)

С 8 по 14 марта в Перми пройдет Масленичный фестиваль искусств «ВОКРУГ ДА ОКОЛО» - новый формат Масленицы, который порадует всех поклонников классической музыки, фольклора, живописи, а также любителей музыкальных экспериментов и арт-перформансов. Артисты «ПермьКонцерт» дадут несколько камерных представлений на разных площадках города Перми.

На фестивале «ВОКРУГ ДА ОКОЛО» не будет массовых масленичных забав и народных гуляний, но традиция закликать весну, прощаться с зимой и обновляться останется. Она будет отражена в новой подаче привычных музыкальных произведений и в творческих экспериментах.

В течение масленичной недели в пяти городских пространствах состоятся концерты известных пермских коллективов и исполнителей, входящих в состав «ПермьКонцерт» - ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбль цыганской песни и танца «Ромэн», камерный оркестр «Орфей», ансамбль «Ба-Ба-Ту», ансамбль «Воскресение», певица Мария Савостина, певец Владимир Печёнкин и музыкант-балалаечник Андрей Киряков.

Площадками концертных программ и арт-перформансов станут: социокультурное пространство «Завод Шпагина», Пермская Арт-резиденция, частная филармония «Триумф», концертный зал Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми и храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Для участия в совместных арт-перформансах приглашены выпускники и студенты Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.