Приревновал и написал донос. Пермяк осужден за ложное сообщение о преступлении

Краснокамский городской суд признал ранее судимого 31-летнего жителя Перми виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал бывшую возлюбленную к новому кавалеру.

"В состоянии алкогольного опьянения он пришел к разлучнику домой, чтобы выяснить отношения. Но тот не стал разговаривать и вытолкнул злоумышленника за калитку. Тогда правонарушитель решил проникнуть в дом, забравшись на гараж, но не удержался и упал, порезав щеку острым краем профнастила. В порыве злости мужчина написал ложное заявление в полицию о том, что его поранил ножом знакомый и угрожал расправой. В ходе следственных действий обвиняемый признался, что оговорил соперника и раскаялся в содеянном", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.