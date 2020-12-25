Изба-читальня XXI века: в Кизеле открылась модельная библиотека
Семейный уголок - главная особенность новой библиотеки в Кизеле. Долгое время у родителей не было мест для детского досуга, рассказывает многодетная мама Яна Глухая. Сегодня всё самое нужное в одном месте - мягкие диваны, игрушки и красочные книжки.
Яна Глухая, житель Кизела: "Сейчас будем чаще приходить. У меня трое детей. Им будет интересно"Есть молодёжная зона. Здесь для посетителей - интерактивные карты города и электронный стенд с выходом в интернет.
Сабина Колесниченко, житель Кизела: "Новый уровень. Это будет интереснее, чем если просто прийти в обычную библиотеку".
Кизеловская модельная библиотека открылась в рамках нацпроекта "Культура". На строительство ушло полгода и 40 миллионов федеральных средств. Расширили читательский зал, отремонтировали компьютерный класс. Во всех аудиториях обновили электропроводку, потолки и полы.
В новой библиотеке жители Кизела точно найдут чем себя занять. Для взрослых - литература и компьютерный зал. Для детей - развивающие игры на интерактивном столе.Кирилл Орлов, заместитель директора МБУ "Кизеловская библиотека": "«Я расту», познавательная игротека, почемучка. Это не отдельные игры, а целые наборы. Они все сделаны так, что дети учатся в игровой форме".
Это уже девятая в 2020 году модельная библиотека в Пермском крае. В сентябре по нацпроекту такие центры появились в Перми, Лысьве и Красновишерске. В ноябре в Березниках и Соликамске. Как результат: за год общее количество посещений превысило 10 млн.
Василий Головин, заместитель министра культуры Пермского края: "Мы видим, что при открытии модельной библиотеки количество посетителей и посещений увеличивается минимум в два раза. Каждая библиотека является центром культуры и притяжения, куда заходят с проектами школы, детские сады".
В приоритете - как техническая оснащенность, так и бумажные книги. Об этом говорила во время поездки в Пермь отраслевой министр культура страны Ольга Любимова. В этом году книжный фонд модельных библиотек Прикамья пополнился на 50 тысяч экземпляров.
Надежда Балаева, Директор МБУ "Кизеловская библиотека": "У нас более 3 тысяч экземпляров новых книг мы закупили. Провели уже три аукциона на закупку".
Федеральная программа модельных библиотек действует до 2024 года. Пермский край планирует продолжать принимать в ней участие на тех же условиях: ежегодно дополнительно модернизировать за краевой счёт по три библиотеки.
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