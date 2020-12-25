Как принести домой живую ёлку и не получить штраф

Сотрудники ГИБДД усилили контроль за перевозкой деревьев хвойных пород. В этой связи покупателям рекомендуется сохранять чек на покупку ёлки, который должны выдать на базаре или в магазине. Предпринимателям необходимо также иметь при себе документы, подтверждающие факт приобретения елей у добросовестного заготовителя.

За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев на граждан налагается штраф в размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Если в ходе рубки был причинен значительный ущерб - более 10 тысяч рублей, то такое деяние проходит уже по уголовной статье, предусматривающей максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Александр Токарев, старший инспектор отделения ДПС отделения исполнения административного законодательства ГУ МВД России по Пермскому краю: "В случае, если не будет у граждан документов на ёлки, граждане будут доставлены в территориальные органы МВД с целью установления обстоятельств, где они эту ёлку добыли. Если выяснится, что ёлка была добыта незаконным образом, они будут привлечены к установленной законом ответственности".