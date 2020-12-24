Ювелиры «Сереброники» создали 10 коллекций к Новому году
Украшения - в тройке рейтинга новогодних подарков в России. Ювелиры подготовились. Так, мастера «Сереброники» установили очередной рекорд, создав к Новому году сразу 10 непохожих ни на одну другую коллекций.Украшение из новой коллекции под названием «Пара брошек» привлекло Марину. Каждое ювелирные изделия здесь со смыслом, а если надеть сразу два, получится не только отдать дань моде, но и придумать свою интерпретацию.
Марина Верхоланцева: "Я выбрала брошку с топазом, она очень эффектно смотрится, крупная с моими любимыми камнями".
Мастера «Сереброники» установили очередной ювелирный рекорд, создав к Новому году сразу 10 не похожих одна на другую, новых коллекций. К примеру, эта приурочена к Году быка и называется «33 коровы» и сразу навевает воспоминания из детства. Здесь же редкая монета уникального номинала - 33.
Каждое украшение сделано вручную мастерами собственного производства. Это позволяет новинки выпускать мгновенно, ориентируясь на вкус покупателей и требования моды.
Эта коллекция очень специфическая и необычная. Называется она «Black day - every day», подойдут она для тех, кто любит готический стиль. Например, с такой подвеской вы точно не останетесь незамеченными.
Ассортимент здесь меняется постоянно, поэтому за 20 лет на крупнейшем на Урале производстве сделали немало, об этом говорят международные и всероссийские награды. В качестве самого важного достижения еще одна местная, в рамках проекта «Покупай Пермское». Ее выдала Пермская торгово-промышленная палата. Сертификат дает право пользоваться маркой «Гарантия качества». Андрей Саламатин, коммерческий директор ювелирной компании «Сереброника»: "Эта награда показывает, что мы делаем что-то нужное и важное. Приятно видеть, как приходят постоянные клиенты, и они приятно удивляются. И когда мы слышим слова благодарности, хочется еще больше делать".
Своими глазами все достижения пермских ювелиров можно увидеть на новогодних витринах. А фантазии и новых идей точно хватит на весь 2021 год.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
У ДК Солдатова началось строительство ледового городка
Год Памяти и Славы: в Перми подвели итоги работы оргкомитета «Победа»
Фонду «Дедморозим» нужна помощь неравнодушных
VI Исторический форум решено посвятить Каме
«Я отвечаю»: в Перми наградили победителей экологического фестиваля-конкурса
В Пермском крае создан женский мини-футбольный клуб «Красная Кама»
В Прикамье стартует горнолыжный сезон
В Прикамье работают над вопросом помощи и социализации детей-инвалидов
В Перми почтили память погибших в клубе «Хромая лошадь»
Пермского топ-менеджера будут судить за мошенничество с деньгами
Добавить комментарий: