У ДК Солдатова началось строительство ледового городка
В Свердловском районе началось строительство ледового городка у ДК Солдатова. Всего в Перми возведут 12 городков, объединённых темой космоса, они откроются в конце декабря. В 2021 году исполняется 60 лет с момента полёта Юрия Гагарина в космос.
Ледовый городок у Дворца культуры им. Солдатова будет посвящён теме первого полета человека в космос. Там возведут 3 горки, а также ледовые объекты.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
Год Памяти и Славы: в Перми подвели итоги работы оргкомитета «Победа»
Фонду «Дедморозим» нужна помощь неравнодушных
VI Исторический форум решено посвятить Каме
«Я отвечаю»: в Перми наградили победителей экологического фестиваля-конкурса
В Пермском крае создан женский мини-футбольный клуб «Красная Кама»
В Прикамье стартует горнолыжный сезон
В Прикамье работают над вопросом помощи и социализации детей-инвалидов
В Перми почтили память погибших в клубе «Хромая лошадь»
Пермского топ-менеджера будут судить за мошенничество с деньгами
Пермских волонтеров наградили медалями акции «Мы вместе»
Добавить комментарий: