Год Памяти и Славы: в Перми подвели итоги работы оргкомитета «Победа»
В Перми подвели итоги работы оргкомитета "Победа" в Год памяти и славы. Об акциях, которые состоялись несмотря ни на что.Для Зинаиды Риккерт этот год стал особенным ещё до пандемии: в январе бренд-шефу ресторана нужно было просто испечь хлеб. Но эмоционально это было самое сложное блюдо. Кусочки по 125 граммов затем отправили на предприятия и в школы, чтобы рассказ о блокаде Ленинграда был наглядным.Зинаида Риккерт, бренд-шеф: "Сложно окунуться в тяжёлые времена".
А это уже июнь - в разгаре пандемия, но это не повод отменять события, приуроченные к важным датам Великой Отечественной. С соблюдением всех мер безопасности заработал открытый автокинотеатр.
Не стали отказываться и от традиционной акции «Свеча памяти».
К 9 Мая привели в порядок памятники. А сам День Победы посвятили главным героям праздника.«Фронтовые бригады» провели под окнами ветеранов более 600 концертов. Другая значимая акция - «Бессмертный полк». Её организатору Анне Отмаховой на сегодняшнем заседании оргкомитета «Победа» вручили памятную медаль.
Также в 2020-м изданы 2 энциклопедии, сняты документальные фильмы, пополнились архивы, которые действительно востребованы.
Надежда Максютенко, председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов: "А сколько волонтёрства, а сколько добровольчества сейчас, а сколько сейчас интереса к этому".Пермская региональная дирекция «Года памяти и славы» вошла в 28 самых активных по стране.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Главная задача была - путём соблюдения всех ограничительных мер создать для наших ветеранов атмосферу уюта, заботы, атмосферу того, что они не забыты, мы о них помним и с благодарностью относимся к подвигу, который они совершили". Тех, кто проявил интерес к событиям, проходившим в Пермском крае, больше, чем проживающих в регионе - 8,5 млн человек. А это значит, что самые активные не по разу поучаствовали в том или ином из 11 тысяч событий.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
Фонду «Дедморозим» нужна помощь неравнодушных
VI Исторический форум решено посвятить Каме
«Я отвечаю»: в Перми наградили победителей экологического фестиваля-конкурса
В Пермском крае создан женский мини-футбольный клуб «Красная Кама»
В Прикамье стартует горнолыжный сезон
В Прикамье работают над вопросом помощи и социализации детей-инвалидов
В Перми почтили память погибших в клубе «Хромая лошадь»
Пермского топ-менеджера будут судить за мошенничество с деньгами
Пермских волонтеров наградили медалями акции «Мы вместе»
В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»
Добавить комментарий: