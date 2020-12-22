Год Памяти и Славы: в Перми подвели итоги работы оргкомитета «Победа»

В Перми подвели итоги работы оргкомитета "Победа" в Год памяти и славы. Об акциях, которые состоялись несмотря ни на что.Для Зинаиды Риккерт этот год стал особенным ещё до пандемии: в январе бренд-шефу ресторана нужно было просто испечь хлеб. Но эмоционально это было самое сложное блюдо. Кусочки по 125 граммов затем отправили на предприятия и в школы, чтобы рассказ о блокаде Ленинграда был наглядным.Зинаида Риккерт, бренд-шеф: "Сложно окунуться в тяжёлые времена".

А это уже июнь - в разгаре пандемия, но это не повод отменять события, приуроченные к важным датам Великой Отечественной. С соблюдением всех мер безопасности заработал открытый автокинотеатр.

Не стали отказываться и от традиционной акции «Свеча памяти».

К 9 Мая привели в порядок памятники. А сам День Победы посвятили главным героям праздника.«Фронтовые бригады» провели под окнами ветеранов более 600 концертов. Другая значимая акция - «Бессмертный полк». Её организатору Анне Отмаховой на сегодняшнем заседании оргкомитета «Победа» вручили памятную медаль.

Также в 2020-м изданы 2 энциклопедии, сняты документальные фильмы, пополнились архивы, которые действительно востребованы.

Надежда Максютенко, председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов: "А сколько волонтёрства, а сколько добровольчества сейчас, а сколько сейчас интереса к этому".Пермская региональная дирекция «Года памяти и славы» вошла в 28 самых активных по стране.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Главная задача была - путём соблюдения всех ограничительных мер создать для наших ветеранов атмосферу уюта, заботы, атмосферу того, что они не забыты, мы о них помним и с благодарностью относимся к подвигу, который они совершили". Тех, кто проявил интерес к событиям, проходившим в Пермском крае, больше, чем проживающих в регионе - 8,5 млн человек. А это значит, что самые активные не по разу поучаствовали в том или ином из 11 тысяч событий.