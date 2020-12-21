Фонду «Дедморозим» нужна помощь неравнодушных

Исмаилу 15 лет. 11 из них он прикован к кровати. Произошло это после комы. Сейчас целый букет диагнозов: основные- органическое повреждение мозга и эпилепсия. Под наблюдением врачей ему необходимо быть постоянно. Мама Шахноза говорит, без помощи врача паллиативной службы не справились бы.

Шахноза Маматова: "Для нас это такая огромная помощь, которую чисто по -человечески можно получить, проконсультироваться. Объясняют, помогают, приходят».

Татьяна связала себя с паллиативной помощью осознанно. Ее устроил и график работы, и возможность уделять маленьким пациентам достаточно времени. Ежедневно она приезжаем в семьи для наблюдения подопечных фонда "Дедморозим". Следит за исправностью оборудования, дает рекомендации по питанию.

Татьяна Федорова, врач-педиатр выездной паллиативной службы: "Для некоторых ребят, у кого более сложное оборудование, мы проводим настройки, пробуем учим родителей упражнениям, контролируем, как используется оборудование».

Сейчас в фонде "Дедморозим" подопечных, которые нуждаются в помощи таких специалистов, немало. Так что здесь будут рады, если их ряды пополнят врачи паллиативной помощи. Все что требуется- медицинское образование и желание делать добро. Остальному научат.

Елизавета Русских, координатор благотворительного фонда «Дедморозим»: "Если не было опыта работы с детьми с тяжелыми заболеваниями - можно научиться в нашей службе, плюс все медики проходят бесплатное обучение».

Любовь смело называет себя многодетной мамой. Хотя ее должность официально называется специалист по сопровождаемому проживанию. Сейчас она живет с 3 девочками 2 суток через двое. Главная ее задача - научить детей-сирот с инвалидностью жить самостоятельно. К примеру, сегодня девочки учатся готовят овощной салат.

Любовь Брик, специалист по сопровождаемому проживанию: "В магазин сами ходят, покупки совершают, знают, как кнопку нажать, где находится магазин».

Девочки к такой помощнице привыкли. И относятся к ней с теплотой. Живут вместе дружно. У каждой свое отдельное пространство.

Все делают сообща. Например, выбирают, кто пойдет в магазин, и меня на следующий день. К слову, такие специалисты, как Любовь, фонду тоже нужны. Им может стать человек с педагогическим образованием.