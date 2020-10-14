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ВИЧ-авария в быту

Заражение ВИЧ-инфекцией в быту встречается достаточно редко. В Пермском крае с 2000 по 2019 годы было зарегистрировано 1278 таких случаев. Как правило, в быту ВИЧ-инфицированные люди для членов своих семей и окружающих не опасны. Главное – соблюдать правила личной гигиены, не пользоваться общими бритвами, зубными щетками и пр. колющими и режущими предметами. Но порой случаются аварийные ситуации – случайные контакты с заражённой кровью. Они чреваты попаданием ВИЧ в организм здорового человека: уколы и травмы брошенными инъекционными шприцами, порезы и ссадины, полученные во время прогулок, уборки территории, игр на детских площадках и др. травматические моменты.
Специалисты ГКУЗ ПК "Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" дали советы на случай, когда произошёл укол, порез, загрязнение кожных покровов, слизистых оболочек или одежды чужой, возможно инфицированной, кровью. При уколах брошенными шприцами или попадании чужой крови на повреждённую кожу с раной или ссадиной необходимо промыть этот участок кожи под проточной водой с мылом. Обработать ранку 70% раствором этилового спирта, затем – 5% спиртовым раствором йода. Не тереть! Заклеить лейкопластырем или закрыть марлевой повязкой и срочно обратиться в поликлинику или травмпункт по месту жительства, или в СПИД-центр. Чем раньше специалисты начнут профилактические мероприятия, тем выше шанс избежать инфицирования.
При попадании чужой крови на неповреждённую кожу протереть место загрязнения 70% раствором этилового спирта или другой медицинской жидкостью, содержащей 70% раствор этилового спирта. Затем промыть с мылом под проточной водой и повторно обработать раствором этилового спирта. Но не тереть!
При попадании крови на слизистые оболочки глаз, носа обильно промыть их кипячёной водой и по возможности закапать в глаза 20% раствор альбуцида (сульфацил-натрия), если нет медицинских противопоказаний к его применению.
Загрязнённую кровью одежду, обувь необходимо двукратно обработать 3% раствором хлорамина или другим дезинфицирующим средством.
Своевременно и правильно выполненные профилактические мероприятия во время бытовых аварийных ситуаций эффективно предупреждают заражение не только ВИЧ-инфекцией, но и вирусными гепатитами В и С.Источник: ГКУЗ ПК "Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".

Метки: Здоровье, Общество

Опубликовано: 14.10.2020 в 14:27 в рубрике - Взгляд на жизнь

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