В конце октября в Москве пермская команда НИИ полимерных материалов по скандинавской ходьбе будет защищать честь Прикамья в финале всероссийских соревнований. Если еще вчера многие думали, что занимаются им только пожилые, то сегодня уже нет никаких оснований так считать. Проект «Северная ходьба - новый образ жизни» - часть большой федеральной инициативы. Состоит из нескольких этапов: онлайн-курс для новичков, тренировки с инструктором и отборочный этап для участия во всероссийском финале.

Сергей Сыстеров, главный судья соревнований: "Это проходит во всех регионах РФ и оказалось, что Пермский край самый мощный по своему представительству - 10 команд - это 100 участников у нас. В остальных регионах принимало участие 30-40-50 человек".

Пять женских и пять мужских команд представили пермские предприятия, ТОСы, школы и детские сады. Проявить себя предстояло на дистанции два километра.

Казалось бы, всё что нужно - идти максимально быстро, но важно положение рук, ног и многое другое. Все нюансы оценивают профессиональные судьи. За нарушение показывают жёлтые карточки. Трёхкратная демонстрация такой повлечёт дисквалификацию. Переход на бег - самое грубое из списка нарушений. Судья по стилю - Анастасия Васильева - готова проиллюстрировать, какая походка будет считаться правильной.

Анастасия Васильева, инструктор, судья соревнований: "Ручку мы уносим назад, локоть практически прямой, ладошку мы раскрываем. Также мы смотрим, чтобы участники не отталкивались согнутой ногой - толчок идёт практически прямой ногой". Северная, или скандинавская, ходьба - одно из самых популярных спортивных направлений, которое сегодня уже не считается занятием только для пенсионеров.

Абсолютным победителем стала команда НИИ полимерных материалов - именно она представит Пермский край в финале всероссийских соревнований, которые планируют провести в Москве в конце октября.