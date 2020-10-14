Социальные участковые прошли курсы сурдоперевода
Социальные участковые Перми, прошедшие курсы сурдоперевода, выходят на работу в новом качестве. Теперь они возьмут на себя помощь людям с ограничениями по слуху. Участковые являются служащими краевого министерства социального развития. В их задачи входит работа с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Каждый из таких участковых закреплен за конкретной территорией.
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