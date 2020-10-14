Управления репутацией в интернете

Интернет является очень доступным местом для высказывания своих мыслей. Но многие люди пользуются этим в корыстных целях. Не все отрицательные отзывы в интернете имеют основание. Избавиться от неконструктивной критики можно с помощью SERM услуг. Управлением репутацией профессионально занимается SERM агентство, предоставляющие удалённые услуги по удалению негатива в публичном пространстве.

Агентство "Adves"

Команда агентства "Adves" состоит только из опытных специалистов своего дела, работающих в digital PR, ORM и SERM. В рабочем персонале есть и юристы, занимающиеся документами. Деятельность агентства направлена на борьбу с негативными и незаконными публикациями. Если вам нужноSERM заказать услугуможно на официальном сайте компании "Adves". Компания помогает улучшить репутацию различных корпораций и частных лиц уже более восьми лет, успешно справляясь со своей задачей.

SERM услуги

Агентство "Adves" предоставляет различные SERM услуги:

- удаление негатива в публичном пространстве. Агентство "Adves" удалит негативные отзывы и публикации о компании или частном лице;

- deindex негативных отзывов из самых популярных поисковых запросов в Google и Яндекса;

- купирование негативных упоминаний о компании или частном лице;

- улучшение личной репутации компаний и частных лиц на российском, европейском и азиатском рынке;

- юридическая консультация по финансовым вопросам на международных рынках;

- распространение редакционных публикаций в интернете;

- продвижение положительных отзывов о компании и частных лицах в поисковых системах;

- улучшение репутации частных лиц и компаний при помощи бизнес-профиля;

- улучшение состояние бренда;

- анализ отзывов о компаниях и частных лицах.

Эффективность SERM услуг

Влияние общественного мнения на деятельность компании или частного лица очень значительное. Если люди увидят большое количество негативных отзывов и публикаций об интересующих предложениях, то могут отказаться от дальнейшего сотрудничества. К сожалению, многие негативные комментарии неконструктивны и несут в себе лишь ненависть. Занижение репутации может погубить целую корпорацию, если оставить всё как есть. SERM услуги решат большинство проблем с отзывами на публичных площадках и помогут улучшить репутацию компании или частного лица. Специалисты агентства проанализируют все отзывы и найдут источник негатива.