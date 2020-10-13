В Перми помогут избавиться от катаракты за 15 минут

Оперативное лечение катаракты без госпитализации - востребованная услуга, которую предлагают сегодня частные клиники Перми. Чтобы выбрать среди них, не стоит руководствоваться одной лишь ценой или предлагаемыми скидками. Катаракта - одно из самых распространённых глазных заболеваний у людей пожилого возраста. По разным оценкам, в РФ болезнь диагностируется у 50% пациентов старше 65 лет.

В процессе развития катаракты происходит постепенное снижение остроты зрения, до полной его потери. Кандидат медицинских наук Максим Кашковский рекомендует своему пациенту операцию.

Максим Кашковский, врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук: "Единственным способом лечения катаракты является хирургический, среди которых первое место занимает операция - ультразвуковая факоэмульсификация. Особенностью данного метода является удаление мутного хрусталика с последующей имплантацией установкой, внутриглазной интраокулярной линзы через сверхмалые проколы. На сегодняшний день малотравматичный способ лечения катаракты". Сама операция длится 15 минут. Работает врач на новейшем аппарате швейцарской фирмы FAROS. Такой установили в пермской клинике МЕДСИ-Медлайф. Современные интраокулярные линзы отличаются высоким качеством и обеспечивают максимальные зрительные функции в послеоперационном периоде.

Для 80% пациентов оперативное лечение катаракты может проводиться амбулаторно, то есть без госпитализации в стационар. В условиях пандемии, это имеет решающее значение для людей старше 65 лет.

Внедрение цифровых технологий и как следствие - оперативное лечение катаракты без длительного ожидания - стали доступны прикамцам, после объединения клиник Медлайф с федеральной сетью МЕДСИ.

Елена Россохина, исполнительный директор клиники МЕДСИ Медлайф: "Федеральная сеть клиник МЕДСИ продолжает серьезные инвестиции в регион. Главным приоритетом в работе клиник МЕДСИ является оказание медицинской помощи экспертного класса".

Для безопасности клиентов в клинике строго соблюдают все противоэпидемические меры - термометрия на входе, масочный режим, повсюду - антисептики.