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Пермяков приглашают на городскую ярмарку «Гриль, барбекю»
Жителей Перми приглашают на городскую ярмарку «Гриль, барбекю». Площадка будет работать по адресу: проспект Парковый, 61 (перед входом в гипермаркет «Лента») с 13 по 16 августа, с 12:00 до 20:00. Участники ярмарки порадуют покупателей вкусной и свежей фермерской продукцией, среди которой сыры, колбасные и мясные деликатесы, овощи с грядки и свежая зелень, а в зоне барбекю гости ярмарки смогут отведать шашлык и жареный сыр. Организаторами мероприятия выступают администрация Перми, гипермаркет «Лента», а также министерство промышленности и торговли Пермского края и МКУ «Пермский центр бизнеса».
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