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Выезд за границу. Самое время проверить наличие задолженностей в Федеральной службе судебных приставов

В период летних отпусков тема выезда из РФ за рубеж становится актуальной и приобретает особую ценность. Помимо отдыха и туризма наши граждане устремляются за границу на заработки, обучение, лечение и в гости к близким родственникам.

Как обеспечить гарантированный выезд за рубеж

Специализированные онлайн сервисы позволят выявить ограничения или узнать о запрете на выезд из страны по наличию в базах данных ФССП, ФТС, ФНС, НБКИ и кредитных организаций информации о неуплаченных задолженностях, налогах, штрафах, просрочках и открытых судебных дел.

Достаточно ввести в поисковую строку http://rosdolgi.ru/proverit-zapret-na-viezd и заполнить предложенную форму в три шага:

  1. Выбрать название региона в разделе Ваш регион.
  2. Указать свои персональные данные.
  3. Предоставить номер индивидуального налогового номера.

Стоит ввести адрес E-mail, куда будет отправлен ответ на запрос с предварительным SMS информированием, и оплатить стоимость проверки любым удобным способом:

  • Банковскими картами Visa, Mastercard и Google Pay.
  • Сервисами электронные деньги Moneta.ru, Яндекс деньги, Web Money и QIWI.
  • Банковскими системами Тинькофф, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Почта России, Уральский банк и Русский Стандарт.
  • Платежными терминалами Уральский банк, Московский кредитный банк, Элекснет и Система Город.
  • Салоны связи Связной.

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов

Проверить наличие запрета на выезд за рубеж, можно сделав запрос на сайте https://rosdolgi.ru – официальном сайте ФССП РосДолги. Здесь можно получить бесплатную профессиональную онлайн консультацию опытного юриста.

На данном сайте в открытом доступе находится информация о всех задолженностях физических и юридических лиц, опубликованных судебными приставами.

Ограничительные меры в виде наложения ареста на выезд за границу в отношении конкретного гражданина накладывают госучреждения в соответствии с законодательством РФ.

Арест на выезд

Арест на выезд является вынужденной, но очень эффективной мерой и осуществляется судебными приставами, с целью стимуляции погашения задолженностей по алиментам, всевозможным штрафам и налогам.

Выезд закрыт для тех, кто имеет доступ к государственной тайне по долгу службы и гражданам, проходящим воинскую или альтернативную службу в рядах Российской Армии.

Дабы исключить уклонение от юридической ответственности, арест на выезд за границу накладывается на обвиняемых по уголовным делам и тех, кому уже вынесен уголовный приговор.

Снятие ограничений

Арест может быть отменен судебными приставами при условии полного погашения долгов или по решению суда, в случае нарушения прав гражданина, закрепленных в Конституции РФ.

Для снятия запрета следует обращаться в отдел судебных приставов, который ввел временные ограничения сроком на полгода, и предоставить квитанцию об оплате долга.

Метки: Деньги, Власть

Опубликовано: 10.08.2020 в 10:30 в рубрике - Взгляд на жизнь

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