Социальную дистанцию на набережной должны контролировать дежурные
Согласно распоряжению администрации Перми, на набережной с сегодняшнего дня усилят противоэпидемические меры. В частности, музыканты и творческие коллективы здесь смогут выступать группами не более пяти человек. Дежурные обязаны контролировать количество посетителей и соблюдение социальной дистанции. Как это происходит на практике, выясняла Мария Шилова.
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