Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Взгляд на жизнь

← Пермякам предлагают сообщить о фактах безрецептурного отпуска психотропных препаратов

Пермский край постепенно возвращается к привычной жизни

Пермский край начал очередной этап возвращения к привычной жизни. Хотя "как раньше" уже не будет, по крайней мере, пока. Больше чем у остальных рабочая рутина сейчас изменилась у охранников торговых центров. Они встали на защиту масочного режима, встречая на входе освобожденных от необходимости самоизолироваться пермяков. Остальные, кого коснулись нововведения, вроде бы даже счастливы. У Владимира с сегодняшнего дня особая миссия - заботиться не только о безопасности в торгово-развлекательном комплексе, но и здоровье посетителей. Реагируют на напоминания все по-разному.
Владимир Сопегин, охранник: "Негативного такого нет, чтоб кидаются. Девушка - масочку - вот, сделала вид, что она не заметила меня".
В некоторых отделах с заботой о покупателях даже предлагают бесплатные средства индивидуальной защиты. Но и здесь это только просьба. Указ об отмене самоизоляции одновременно предлагает ужесточение мер контроля за соблюдением масочного режима в крупных торговых центрах. Но заставить человека носить маски нет никакой возможности, вот и остается только чаще напоминать или взывать к ответственности покупателя.
Наталья Куприянова, директор торгово-развлекательного комплекса: "Уважаемые пермяки, мы с удовольствием рады вас видеть, но пожалуйста, будьте к себе внимательны и аккуратны".В гостиничном бизнесе сегодняшний день можно отмечать, как праздничный. Снимаются все ограничения. Последние несколько месяцев отели могли принимать постояльцев только при наличии командировочного удостоверения. Теперь есть надежда на возвращение обычных туристов.
Александр Мазеин, управляющий отелем: "Он и раньше мог бы быть этот поток, но в связи с ограничением мы не могли их принимать, но сейчас все вернется в норму, я надеюсь".
Черняевский лес и раньше не пустовал, но теперь с разрешением проката спортивного и туристического оборудования развлечений у пермяков появилось значительно больше. Владислав Кузнецов: "Люди приходят, говорят, что скучали по активному виду спорта, хотят кататься на велосипедах".
Открывают двери риелторские агентства, правовые и финансовые организации. После значительного перерыва в работе юрист Александр ждет наплыва клиентов.
Александр Антипов, юрист: "У людей накопилось огромное количество правовых проблем, которые необходимо решать. В том числе это будут и банкротства, и иные долговые обязательства".А еще разрешают краткосрочные речные круизы от 24 часов, производство фильмов и обследование технического состояния многоквартирных домов. Единственные, для кого сохраняется карантин, - жители старше 65.
Жизнь течет, и режим самоизоляции закончен. Ограничения и масочный режим остается как минимум до 25 августа. Решение об их отмене может принять только оперштаб, и к указанной дате он соберется еще не один раз.

Метки: Здоровье, в Пермском крае, Экономика, Общество

Опубликовано: 07.08.2020 в 10:09 в рубрике - Взгляд на жизнь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:

Пермякам предлагают сообщить о фактах безрецептурного отпуска психотропных препаратов

В Краснокамске будут выпускать мелованный картон

Ангелине Гаппасовой нужна помощь

В центре Перми горел бутик

В Прикамье открыт самый длинный в истории региона газопровод

В Перми водитель иномарки сбил ребенка-велосипедиста и скрылся с места ДТП

Массовое ДТП: в Нытвенском районе столкнулись 3 грузовика и иномарка

Дело «Raduga Travel»: сотруднице турфирмы, обманувшей 42 человека, вынесли приговор

В Добрянке заработал Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних

Общественники помогли женщине-инвалиду вернуть право на муниципальное жильё


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермякам предлагают сообщить о фактах безрецептурного отпуска психотропных препаратов

Обратите внимание

в Перми

В выходные автокинотеатр посетили около 1000 жителей Прикамья
В минувшие выходные в Камской долине начал работу автокинотеатр «Спеши в кино», где для зрителей каждую пятницу, субботу и воскресенье проходят бесплатные показы фильмов и дают представления артисты. 7, 8 и 9 августа здесь покажут ленты «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» и «Мэри Поппинс, до свиданья», а Пермский губернский оркестр представит свою музыкальную программу. Начало сеансов: 20:00.
03.08.2020 в 14:45

Метки: Анонс, Культура, в Перми, Кино

«Когда мне больно, я смотрю на цветы»: новая выставка в PERMM
1 августа музей современного искусства PERMM открыл свои двери персональной выставкой московской художницы Венеры Казаровой «Когда мне больно, я смотрю на цветы». Синоним выставки — красота.
03.08.2020 в 13:15

Метки: Культура, в Перми

В Перми изменилась система пополнения транспортных карт
Сегодня в Перми меняется система пополнения транспортных карт, которыми многие оплачивают проезд в общественном транспорте. Отныне невозможно будет пополнить счет наличными средствами.
03.08.2020 в 11:40

Метки: Официально, в Перми, Общество, Деньги

В Перми пройдет фестиваль бодипозитива
1 августа в Перми пройдет фестиваль бодипозитива. В нем примут участие модели Plus Size, для зрителей обещают мастер-классы, показы коллекций одежды, танцевальный флешмоб. Мероприятие стартует на набережной у арт-объекта «Счастье не за горами» в 13:00. Организаторы фестиваля призывают ценить и принимать собственное тело таким, какое оно есть.
30.07.2020 в 17:24

Метки: в Перми, В мире, Культура

Уличным артистам предлагают выступить на пермской набережной
Городское «Агентство социокультурных проектов» разработало положение, регламентирующее выступления уличных артистов на территории набережной Камы, не связанные с проведением массовых мероприятий. В соответствии с положением, уличным артистам необходимо направить заявку в адрес «Агентства социокультурных проектов» города Перми. В заявке указывается имя артиста или название коллектива, а также состав его участников, желаемое место выступления, необходимость использования электроэнергии, время выступления, также направляются промо-материалы. Состав творческого коллектива не должен превышать 10 человек. Выступление проходит только в согласованном месте.
30.07.2020 в 17:06

Метки: Общество, Культура, в Перми

В России

«Амкар» возвращается: бренд и красно-черная форма нашли новых хозяев
В Перми появилась футбольная команда «Амкар». В торжественной обстановке право на использование прославленного бренда было передано тренерскому штабу и руководству пермской Академии игровых видов спорта. Игроки получили новенькую красно-черную форму. Ребятам по 16-17 лет, все местные воспитанники. Свою премьерную игру в рамках Первенства страны среди любительских команд новоиспеченный «Амкар» сыграет предположительно 15 августа, встретившись на своем поле со сверстниками из Омска.
07.08.2020 в 09:17

Метки: Спорт, Общество, в Пермском крае, В России

Пермский международный марафон переносить не планируют
Пермский международный марафон планируется провести в назначенные даты — 5–6 сентября. Об этом изданию
29.07.2020 в 18:13

Метки: Спорт, В России, В мире

"Столько комаров я ещё не видел!": велопутешественник рассказал о поездке к Белому морю
В Кудымкар после долгого, в две тысячи километров, пути к Белому морю и обратно вернулся путешественник Олег Тупицын. Трудности подстерегали не только в пути, но и на отдыхе. Из-за огромного количества комаров нужно было успеть установить палатку в течение двух минут. Еду приходилось готовить в закрытой палатке на газовой горелке. Вещей путешественник брал по минимуму, обязательно аптечка и ремкомплект. Каждый день велосипедист проезжал от 170 до 200 километров. В следующем году Олег планирует колесить по Европе. Конечный пункт – Берлин. Но для путешествия, кроме визы, нужно накопить денег. Разрешение не получить, если на счету не будет минимум ста евро – на один день пребывания за границей.
29.07.2020 в 12:54

Пермяк, пробежавший 100 км по квартире, выиграл марафон в Суздале
Великолепный результат продемонстрировал пермяк Константин Иванов на ультрамарафоне под Суздалем. Спортсмен пробежал 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты, установив новый рекорд главной трассы. За первое место он получил автомобиль LADA XRAY. Весной во время режима самоизоляции спортсмен пробежал по квартире 100 километров без остановки.
23.07.2020 в 13:10

Метки: Спорт, В России

Вынесен приговор интернет-мошеннику из Самары, обманувшему шестерых пермяков
В Лысьве суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Самары. Он признан виновным в совершении серии краж с банковского счета. Потерпевшие лишались денежных средств, принимая участие в акции, якобы организованной банком. Условия ее были просты: необходимо заполнить анкету, для того, чтобы на счет поступили бонусы в виде денежных средств. Жертвы мошенника указывали в анкете реквизиты своих банковских карт. Через некоторое время с их счетов списывались деньги. Молодым человеком похищены денежные средства на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.
23.07.2020 в 11:25

Метки: Преступления, Интернет, в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

В Пермском крае подвели итоги первого этапа операции «Мак – 2020»В Пермском крае подвели итоги первого этапа операции «Мак – 2020»

Пермских нефтяников захватил дух соревнованияПермских нефтяников захватил дух соревнования

Пермский край постепенно возвращается к привычной жизниПермский край постепенно возвращается к привычной жизни

Дмитрий Махонин: «Надо кардинально менять культуру стройки»Дмитрий Махонин: «Надо кардинально менять культуру стройки»

«Амкар» возвращается: бренд и красно-черная форма нашли новых хозяев«Амкар» возвращается: бренд и красно-черная форма нашли новых хозяев

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.08.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.08.2020

МЧC: в Прикамье возможны грозы, град и туманМЧC: в Прикамье возможны грозы, град и туман

Деревья в центре Перми вылечатДеревья в центре Перми вылечат

Пермский губернский оркестр даст концерт в летнем автотеатреПермский губернский оркестр даст концерт в летнем автотеатре

В Кудымкаре установят памятник пельменю В Кудымкаре установят памятник пельменю

Пермские эксперты обсудили новшества избирательного процессаПермские эксперты обсудили новшества избирательного процесса

В поселке Горный готовится к сдаче новый детский садВ поселке Горный готовится к сдаче новый детский сад

В галерее открылась выставка "Строгановы. Эпоха в иконных образах" В галерее открылась выставка "Строгановы. Эпоха в иконных образах"

В Перми осуждены двое фальшивомонетчиковВ Перми осуждены двое фальшивомонетчиков

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Прикамье вновь опустился ниже 1Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Прикамье вновь опустился ниже 1

В Перми за лето на воде было спасено 12 человекВ Перми за лето на воде было спасено 12 человек

В Перми супермодель забралась на крышу и училась паять проводаВ Перми супермодель забралась на крышу и училась паять провода

Полицейские вернули родителям ребенка, ушедшего из детского садаПолицейские вернули родителям ребенка, ушедшего из детского сада

Политех продолжает набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехникеПолитех продолжает набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехнике

Первый день отмены режима самоизоляции: что изменилось?Первый день отмены режима самоизоляции: что изменилось?

Больницы по борьбе с COVID-19 возвращаются к плановой госпитализацииБольницы по борьбе с COVID-19 возвращаются к плановой госпитализации

Прикоснуться к истории: пермские археологи рассказали всю правду о своей работеПрикоснуться к истории: пермские археологи рассказали всю правду о своей работе

Куда пойти учиться? Приемная кампания в вузы в самом разгареКуда пойти учиться? Приемная кампания в вузы в самом разгаре

В Прикамье школы ограничили ученикам выбор причесок, но вмешалась прокуратураВ Прикамье школы ограничили ученикам выбор причесок, но вмешалась прокуратура

Дмитрий Махонин: "Наша задача — помогать застройщикам"Дмитрий Махонин: "Наша задача — помогать застройщикам"

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную