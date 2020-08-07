Пермский край постепенно возвращается к привычной жизни

Пермский край начал очередной этап возвращения к привычной жизни. Хотя "как раньше" уже не будет, по крайней мере, пока. Больше чем у остальных рабочая рутина сейчас изменилась у охранников торговых центров. Они встали на защиту масочного режима, встречая на входе освобожденных от необходимости самоизолироваться пермяков. Остальные, кого коснулись нововведения, вроде бы даже счастливы. У Владимира с сегодняшнего дня особая миссия - заботиться не только о безопасности в торгово-развлекательном комплексе, но и здоровье посетителей. Реагируют на напоминания все по-разному.

Владимир Сопегин, охранник: "Негативного такого нет, чтоб кидаются. Девушка - масочку - вот, сделала вид, что она не заметила меня".

В некоторых отделах с заботой о покупателях даже предлагают бесплатные средства индивидуальной защиты. Но и здесь это только просьба. Указ об отмене самоизоляции одновременно предлагает ужесточение мер контроля за соблюдением масочного режима в крупных торговых центрах. Но заставить человека носить маски нет никакой возможности, вот и остается только чаще напоминать или взывать к ответственности покупателя.

Наталья Куприянова, директор торгово-развлекательного комплекса: "Уважаемые пермяки, мы с удовольствием рады вас видеть, но пожалуйста, будьте к себе внимательны и аккуратны".В гостиничном бизнесе сегодняшний день можно отмечать, как праздничный. Снимаются все ограничения. Последние несколько месяцев отели могли принимать постояльцев только при наличии командировочного удостоверения. Теперь есть надежда на возвращение обычных туристов.

Александр Мазеин, управляющий отелем: "Он и раньше мог бы быть этот поток, но в связи с ограничением мы не могли их принимать, но сейчас все вернется в норму, я надеюсь".

Черняевский лес и раньше не пустовал, но теперь с разрешением проката спортивного и туристического оборудования развлечений у пермяков появилось значительно больше. Владислав Кузнецов: "Люди приходят, говорят, что скучали по активному виду спорта, хотят кататься на велосипедах".

Открывают двери риелторские агентства, правовые и финансовые организации. После значительного перерыва в работе юрист Александр ждет наплыва клиентов.

Александр Антипов, юрист: "У людей накопилось огромное количество правовых проблем, которые необходимо решать. В том числе это будут и банкротства, и иные долговые обязательства".А еще разрешают краткосрочные речные круизы от 24 часов, производство фильмов и обследование технического состояния многоквартирных домов. Единственные, для кого сохраняется карантин, - жители старше 65.

Жизнь течет, и режим самоизоляции закончен. Ограничения и масочный режим остается как минимум до 25 августа. Решение об их отмене может принять только оперштаб, и к указанной дате он соберется еще не один раз.