Пермякам предлагают сообщить о фактах безрецептурного отпуска психотропных препаратов
Администрация Перми с 5 августа до 25 декабря проведет «горячие линии», на которые можно будет сообщать сведения о фактах безрецептурного отпуска лекарственных средств психотропного, психоактивного действия.
Сообщить эту информацию можно в территориальные органы администрации Перми по месту выявления факта по следующим телефонам:
- администрация Дзержинского района города Перми, телефон: 246-51-32;
- администрация Индустриального района города Перми, телефон: 227-92-53;
- администрация Кировского района города Перми, телефон: 205-62-24;
- администрация Ленинского района города Перми, телефон: 212-07-17, 212-07-21, 212-32-39, 212-14-60;
- администрация Мотовилихинского района города Перми, телефон: 260-11-72;
- администрация поселка Новые Ляды: телефон 295-86-46;
- администрация Орджоникидзевского района города Перми, телефон: 263-53-24;
- администрация Свердловского района города Перми, телефон: 241-31-78.
Информация о фактах безрецептурного отпуска лекарственных средств психотропного, психоактивного действия будет доведена до территориального органа Росздравнадзора по Пермскому края для принятия соответствующих мер.
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