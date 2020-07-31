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В Краснокамске будут выпускать мелованный картон

На одном рулоне бумаги можно напечатать несколько миллионов глянцевых страниц. В 2013 году на Краснокамском ЦБК запустили импортозамещающее производство первой в стране легкомелованной бумаги. Сейчас комбинат "Кама" вновь готовится удивить страну - здесь завершают строительство машины для выпуска мелованного картона. В России такой продукции никогда раньше не выпускали.
Мощность первой в стране машины, которая будет производить мелованный картон, 220 000 тонн в год. Запустить новое оборудование планируют в конце осени.  
Из мелованного картона можно сделать, к примеру, упаковки для духов или чая, рассказывает Александр Косолапов. На предприятие он пришел рядовым сушильщиком, спустя четыре года — машинист. Сейчас молодой человек изучает новое производство – это одна самых современных в мире картоноделательных машин, которую устанавливают сейчас в Краснокамске. Александру предстоит принимать участие в пусконаладочных работах, а затем и работать на этой машине.
Мелованный картон будет производиться с помощью специальной химико-термомеханической массы. Паста наносится на полотно с двух сторон. Затем поверхность отправляют на сушку и только потом делают глянцевой.
Вячеслав Воробьев, председатель совета директоров ГК «Кама»: "Трехслойное полотно. Целлюлоза, которая позволяет обеспечить качества потребительские. Она покрывается слоем мела, мрамора, которая делает ее гладкой, красивой. Оборудование уникальное, последнее слово техники".
Все оборудование поставляют из-за рубежа. Общая стоимость проекта составляет более 20 млрд. рублей.Все оборудование поставляют из-за рубежа. Общая стоимость проекта составляет более 20 миллиардов рублей.  
Владимир Дружков, генеральный директор ООО «ЦБК «Кама»: "Сегодня, к сожалению, у нас не готовится достаточное количество специалистов. В регионе таких училищ нет. Мы набираем людей, они не знают, что такое ЦБК, бумага и картон. Под это дело мы проводим обучение, предоставляя оптимальные знания".  
Финансирование проекта осуществляет банк "Открытие". Ожидается, что мелованный картон "Камы" сможет закрыть более половины потребности российского рынка мелованного картона, который сейчас поступает из-за границы.  Для Пермского края и Краснокамска запуск нового производства имеет значительный прикладной аспект – кроме серьезных налоговых отчислений, здесь создается свыше 350 новых рабочих мест. Отдел кадров ЦБК "КАМА" уже начал набор новых сотрудников.

Опубликовано: 31.07.2020 в 17:25 в рубрике - Взгляд на жизнь

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