Ангелине Гаппасовой нужна помощь
В больничной палате развлечений не так много. Но девочку поддерживает ее мама Земфира — сейчас они находятся в Москве, в клинике Рогачева. На этот раз дали сбой почки ребенка — нужно подлечить.
Юлия Родина, и.о. завотделением иммунологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (Москва): "В настоящее время мы знаем, что ребенок болеет одним из вариантов аутовоспалительного синдрома - интереферонопатия I типа. Для этих детей необходима пат-генетическая терапия препаратами джакави".У Ангелины редкое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит. Это когда все болезни могут атаковать малышку одновременно, а защиты нет. Таких детей несколько на планете и всего один в России. Понять, что происходит с девочкой, пытались в Перми, Москве и даже Америке.
Земфира Гаппасова, мама Ангелины: "Ребенок практически не ходила, постоянно приходилось на руках носить. Лежала и только на руках я ее носила. После Джакави состояние улучшилось у ребенка намного. Начала ходить, кушать, стала полноценным почти ребенком благодаря этому препарату".
Джакави нужно принимать постоянно, иначе болезнь снова проявится. Но родителям Ангелины не по силам купить дорогое лекарство — оно стоит больше 275 тысяч рублей.
Помочь Ангелине просто - нужно отправить СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 руб. Перевести пожертвования можно и через мобильное приложение Русфонд. Однажды пермяки уже сотворили чудо для Ангелины - в 2016-м под Новый год, за 300 км от Перми в родной деревне Ломь девочка впервые встала на ноги и пошла. Это была самая счастливая зима в жизни Гаппасовых. Теперь препарат Джакави способен сделать такой же и всю жизнь Ангелины.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
В центре Перми горел бутик
В Прикамье открыт самый длинный в истории региона газопровод
В Перми водитель иномарки сбил ребенка-велосипедиста и скрылся с места ДТП
Массовое ДТП: в Нытвенском районе столкнулись 3 грузовика и иномарка
Дело «Raduga Travel»: сотруднице турфирмы, обманувшей 42 человека, вынесли приговор
В Добрянке заработал Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних
Общественники помогли женщине-инвалиду вернуть право на муниципальное жильё
Фонтаны Перми 2 августа отключат из-за плановой профилактики
Семьям Прикамья помогают выйти из трудной жизненной ситуации
Гейзеры в Перми: жители зафиксировали серию коммунальных прорывов
Добавить комментарий: