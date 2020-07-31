Ангелине Гаппасовой нужна помощь

В помощи нуждается единственный в России ребенок, страдающий первичным иммунодефицитом. Однажды пермяки уже помогли Ангелине Гапасовой, тогда в 2016 девочка впервые встала на на ноги и пошла, теперь требуется продолжить начатое. Из цветного конструктора 10-летняя Ангелина мастерит домик для своих кукол.В больничной палате развлечений не так много. Но девочку поддерживает ее мама Земфира — сейчас они находятся в Москве, в клинике Рогачева. На этот раз дали сбой почки ребенка — нужно подлечить.Юлия Родина, и.о. завотделением иммунологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (Москва): "В настоящее время мы знаем, что ребенок болеет одним из вариантов аутовоспалительного синдрома - интереферонопатия I типа. Для этих детей необходима пат-генетическая терапия препаратами джакави".У Ангелины редкое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит. Это когда все болезни могут атаковать малышку одновременно, а защиты нет. Таких детей несколько на планете и всего один в России. Понять, что происходит с девочкой, пытались в Перми, Москве и даже Америке.Земфира Гаппасова, мама Ангелины: "Ребенок практически не ходила, постоянно приходилось на руках носить. Лежала и только на руках я ее носила. После Джакави состояние улучшилось у ребенка намного. Начала ходить, кушать, стала полноценным почти ребенком благодаря этому препарату".Джакави нужно принимать постоянно, иначе болезнь снова проявится. Но родителям Ангелины не по силам купить дорогое лекарство — оно стоит больше 275 тысяч рублей.Помочь Ангелине просто - нужно отправить СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 руб. Перевести пожертвования можно и через мобильное приложение Русфонд. Однажды пермяки уже сотворили чудо для Ангелины - в 2016-м под Новый год, за 300 км от Перми в родной деревне Ломь девочка впервые встала на ноги и пошла. Это была самая счастливая зима в жизни Гаппасовых. Теперь препарат Джакави способен сделать такой же и всю жизнь Ангелины.