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Первый спектакль на новой сцене ТЮЗа зритель увидит 1 февраля
На первой экскурсии в новом здании ТЮЗа — деятели искусства, журналисты. Сегодня им доступны все пять этажей, в том числе закрытые для глаз зрителя.
На третьем этаже новой сцены театра расположены мастерские и костюмерный цех. Здесь находятся тысячи костюмов и головных уборов с абсолютно всех спектаклей театра.
В руках еще одного экскурсовода — замдиректора театра Алексея Суднева — отреставрированный скипетр Снежной королевы. В художественный цех мастера переехали меньше недели назад, но уже успели приложить руку к созданию красоты.
Алексей Суднев, заместитель директора Пермского Театра юного зрителя: "Только-только заехали, обжились. Но уже начали ремонт изделий, которые в своё время претерпели изменения в процессе эксплуатации".
Сердце театра — малая сцена. Зал-трансформер можно использовать как для спектаклей, так и для других мероприятий.Особое внимание — звуку и свету. Комплектация уникального оборудования разрабатывалась в Санкт-Петербурге, эксклюзивно для пермской сцены.
Новая сцена Театра юного зрителя — подарок городу Перми на трехсотлетие от компании «ЛУКОЙЛ-Пермь». Пространство одна из первых зрительниц Мария Чернецкая оценила как за высокую технологичность, так и за сохранение традиций.
Мария Чернецкая, член учительского клуба Пермского ТЮЗа: "Мне очень понравилось, что сохранена историческая составляющая, что театр наполнен душой и теплом".
Здание театра расположилось в стенах объекта культурного наследия — в доме уездного земства. Реставраторам удалось не только создать технологии внутри, но сохранить исторический облик снаружи.
Артём Агеев, директор Пермского Театра юного зрителя: "Мы постарались всю красоту для жителей города Перми сохранить — окна рабочие функциональные, но для того чтобы можно было проводить спектакли, окна закрываются".
Первый спектакль - «Новая история страны Оз» - на новой сцене ТЮЗа зритель увидит уже 1 февраля. Ну, а в Международный день театра 27 марта труппа рассчитывает представить здесь первую премьеру 2024 года — пластический спектакль «Птицы».
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