Первый спектакль на новой сцене ТЮЗа зритель увидит 1 февраля

В пермском ТЮЗе назвали дату первого спектакля, который состоится на новой сцене в новом же здании театра. В историческом здании - доме уездного земства, там прошла одна из первых экскурсий - для журналистов.Новое здание Театра юного зрителя удивит даже самого искушенного гостя, говорит заместитель директора Алексей Лукашов. Сегодня он — экскурсовод по закулисью. Алексей Лукашов, заместитель директора Пермского Театра юного зрителя: "На втором этаже галерея истории полностью насыщена историей театра. То есть, кто основал, когда основал, в каких зданиях мы находимся, все аспекты, которые юный зритель может не знать про театр, он всегда может здесь это прочесть".На первой экскурсии в новом здании ТЮЗа — деятели искусства, журналисты. Сегодня им доступны все пять этажей, в том числе закрытые для глаз зрителя.На третьем этаже новой сцены театра расположены мастерские и костюмерный цех. Здесь находятся тысячи костюмов и головных уборов с абсолютно всех спектаклей театра.В руках еще одного экскурсовода — замдиректора театра Алексея Суднева — отреставрированный скипетр Снежной королевы. В художественный цех мастера переехали меньше недели назад, но уже успели приложить руку к созданию красоты.Алексей Суднев, заместитель директора Пермского Театра юного зрителя: "Только-только заехали, обжились. Но уже начали ремонт изделий, которые в своё время претерпели изменения в процессе эксплуатации".Сердце театра — малая сцена. Зал-трансформер можно использовать как для спектаклей, так и для других мероприятий.Особое внимание — звуку и свету. Комплектация уникального оборудования разрабатывалась в Санкт-Петербурге, эксклюзивно для пермской сцены.Новая сцена Театра юного зрителя — подарок городу Перми на трехсотлетие от компании «ЛУКОЙЛ-Пермь». Пространство одна из первых зрительниц Мария Чернецкая оценила как за высокую технологичность, так и за сохранение традиций.Мария Чернецкая, член учительского клуба Пермского ТЮЗа: "Мне очень понравилось, что сохранена историческая составляющая, что театр наполнен душой и теплом".Здание театра расположилось в стенах объекта культурного наследия — в доме уездного земства. Реставраторам удалось не только создать технологии внутри, но сохранить исторический облик снаружи.Артём Агеев, директор Пермского Театра юного зрителя: "Мы постарались всю красоту для жителей города Перми сохранить — окна рабочие функциональные, но для того чтобы можно было проводить спектакли, окна закрываются".Первый спектакль - «Новая история страны Оз» - на новой сцене ТЮЗа зритель увидит уже 1 февраля. Ну, а в Международный день театра 27 марта труппа рассчитывает представить здесь первую премьеру 2024 года — пластический спектакль «Птицы».