Штаб общественной поддержки открылся в Перми

В Перми открылся штаб общественной поддержки, призванный помогать реализации самых разных гражданских инициатив. Первый день его работы показал как нельзя лучше потенциал учреждения.«Браслет выживания» Исламия Головина может сплести с закрытыми глазами – так много она их уже сделала. Маскировочные сети, сухие души и много другое представили волонтёры в рамках открытия штаба общественной поддержки. Свою лепту в создании полезных вещей для передовой внёс и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.После глава региона посетил встречу с участниками СВО и их семьями. А также оценил возможности штаба, где работа с жителями ведется в том числе по видеосвязи.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень здорово, что по всей стране и сегодня в Пермском крае появляются такие штабы общественной поддержки, где будут объединяться мысли и усилия органов государственной власти, главное некоммерческих организаций и ещё самое более важное - это простых людей, которые будут приходить со своими идеями, со своими инициативами".Параллельно прошла панельная дискуссия об укреплении института семьи и диалог о развитии предпринимательства в крае.Александр Бойченко, руководитель штаба общественной поддержки в Пермском крае: "Все технологии, которые у нас были наработаны, мы все переносим на штаб общественной поддержки, так что добро пожаловать".Предполагается, что штаб станет новой точкой притяжения для неравнодушных жителей, готовых активно участвовать в жизни страны.Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия»: "Людей, которые здесь сегодня собрались, объединяет то, что они имеют желание и способны помогать людям и помогать стране в трудный период".По сути, разноплановость площадок на Екатерининской, 210 являют собой единое многофункциональное пространство для проведения тематических мероприятий и продвижения гражданских инициатив.Экспертные площадки, образовательные лекции, семинары для обмена опытом и многое другое, будут проходить здесь ежедневно. Штаб открыт для всех.