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Службе социальных участковых в Прикамье исполнилось пять лет

Служба социальных участковых в Пермском крае отмечает свое пятилетие. Пока, правда, никаких торжеств нет, зато есть подведение итогов. За это время служба выросла количественно и повзрослела качественно.В многодетную семью Новиковых Наталья приходит не первый раз. Помогала собирать документы на материнский капитал. Из последних достижений социального участкового - помощь в получении бесплатного земельного участка.
Лиана Новикова: "Социальные участковые во всем подскажут, все помогут, сами составят заявление, ходатайство, пригласят, куда нужно".
Клавдии Белкиной из Соликамска 95 лет. Скучать не дают дети, 13 внуков и 12 правнуков. Плюс и социальный участковый еще регулярно навещает.
Клавдия Белкина: "Они все мне помогают хорошо".
Несколько раз в год помыть окна ветерану заходят волонтеры из отряда «Бумеранг». Акция «Благоприятели» уже стала регулярной.
Ольга Дьяковская, руководитель волонтерского отряда «Бумеранг»: "Наш волонтерский отряд называется «Бумеранг», мы помогаем людям, люди нам отплачивают тем же".
Социальный участковый - уникальная профессия, здесь нужно уметь практически все. Разные подопечные — разные потребности. Где-то и воды необходимо принести, где-то и дров придется наколоть.
В январе службе социальных участковых в Пермском крае исполняется уже 5 лет. Сегодня это 365 сотрудников, более полумиллиона человек под патронажем и более 50 тысяч человек на постоянно социальном сопровождении.
Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "За эти пять лет мы увидели, насколько она важна для жителей Пермского края, потому что это реальная помощь, это конкретные люди, которые помогают решить любую проблему".
То, что начиналось как пилотный проект, сегодня уже часть нашей жизни. И пять лет истории службы социальных участковых — это только начало.

Опубликовано: 16.01.2024 в 11:32 в рубрике - Вести Пермь

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