Пермь стала лидером по росту цен на новостройки за месяц

В декабре 2023 года новостройки в Перми стоили в среднем 121,7 тыс. руб. за «квадрат». Годовой прирост цен на первичное жилье в краевой столице составил 19,1%: в январе 2023 года оно стоило порядка 108,8 тыс. руб. за квадратный метр.За последний месяц стоимость новостроек значительно выросла также в Нижнем Новгороде – на 2,7% и Челябинске – на 1,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на первичное жилье за месяц снизились на 0,1 и 0,9 процента соответственно. В среднем стоимость предложения на крупнейших региональных рынках за месяц выросла только на 1%.Активный вывод нового предложения из-за неопределенности с будущим льготных ипотечных программ и ограниченный праздничным периодом спрос стабилизировали динамику цен на новостройки. Аналитики рассчитывают на дальнейшую стагнацию цен, хотя заметного снижения спроса ждут не раньше второго квартала.