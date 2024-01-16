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Пермь стала лидером по росту цен на новостройки за месяц
За последний месяц стоимость новостроек значительно выросла также в Нижнем Новгороде – на 2,7% и Челябинске – на 1,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на первичное жилье за месяц снизились на 0,1 и 0,9 процента соответственно. В среднем стоимость предложения на крупнейших региональных рынках за месяц выросла только на 1%.
Активный вывод нового предложения из-за неопределенности с будущим льготных ипотечных программ и ограниченный праздничным периодом спрос стабилизировали динамику цен на новостройки. Аналитики рассчитывают на дальнейшую стагнацию цен, хотя заметного снижения спроса ждут не раньше второго квартала.
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