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В образовательных учреждениях Перми усилен пропускной режим

В образовательных учреждениях Перми усилен пропускной режим, сообщает мэр краевой столицы Эдуард Соснин. В учебных заведениях также проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны, административным персоналом, проверены системы безопасности. Школы города 16 января будут работать в штатном режиме. Меры безопасности ужесточаются в связи с волной сообщений о якобы готовящихся нападениях на школы и торговые центры краевой столицы. В региональном Министерстве территориальной безопасности, напомним, эту информацию назвали фейковой.
Альберт Марданов, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края: "На сегодняшний день установлено, что указанные сообщения являются фейковыми, все оперативные службы проинформированы в установленном порядке. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия. Повода для волнений нет. Все необходимые меры безопасности обеспечены в полном объеме. Подобные провокационные сообщения были и в других регионах России. Школы и торговые центры Перми работают в штатном режиме".

Опубликовано: 16.01.2024 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

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← Жители края задолжали 145 миллиардов рублей

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