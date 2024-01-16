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В образовательных учреждениях Перми усилен пропускной режим
Альберт Марданов, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края: "На сегодняшний день установлено, что указанные сообщения являются фейковыми, все оперативные службы проинформированы в установленном порядке. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия. Повода для волнений нет. Все необходимые меры безопасности обеспечены в полном объеме. Подобные провокационные сообщения были и в других регионах России. Школы и торговые центры Перми работают в штатном режиме".
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