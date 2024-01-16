В образовательных учреждениях Перми усилен пропускной режим, сообщает мэр краевой столицы Эдуард Соснин. В учебных заведениях также проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны, административным персоналом, проверены системы безопасности. Школы города 16 января будут работать в штатном режиме. Меры безопасности ужесточаются в связи с волной сообщений о якобы готовящихся нападениях на школы и торговые центры краевой столицы. В региональном Министерстве территориальной безопасности, напомним, эту информацию назвали фейковой.Альберт Марданов, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края: "На сегодняшний день установлено, что указанные сообщения являются фейковыми, все оперативные службы проинформированы в установленном порядке. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия. Повода для волнений нет. Все необходимые меры безопасности обеспечены в полном объеме. Подобные провокационные сообщения были и в других регионах России. Школы и торговые центры Перми работают в штатном режиме".